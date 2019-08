Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllablagerung

Morbach (ots)

Auf einem alten Tankstellengelände an der B327 ( gegenüber Aral Tankstelle ) wurden ca. 60 Altreifen sowie einige Müllsäcke illegal entsorgt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Bereits in der Vergangenheit kam es in der Region mehrfach zu ähnlichen Vorfällen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 21.08.19, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 22.08.19, 09.45 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 0651-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell