POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/LÜchow-Dannenberg/Uelzen vom 06./07.07.2019 ++

- Landkreis Lüneburg -

- Körperliche Auseinandersetzungen

Freitagnachmittag kam es in der Lüneburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen. Eine aus Syrien stammende 19-Jährige griff die gleichaltrige neue Lebenspartnerin ihres Ex-Freundes an. Sie zog ihr in den Haaren und kratzte sie am Hals. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Täterin floh noch vor Eintreffen der Polizei.

Ein 46-jähriger Lüneburger geriet am Samstag gegen 07:40 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Dahlenburger Landstraße in Lüneburg in Streit mit seiner Ehefrau. Der Streit eskalierte und er schlug und schubste sie. Während der Auseinandersetzung war auch das gemeinsame 10-jährige Kind anwesend. Der Täter flüchtete zunächst aus der Wohnung. Er erhielt noch am selben Tag eine mehrtägige Wegweisung aus der Wohnung.

- Einbrüche

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein unbekannter Täter in einen Lebensmittelmarkt im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor einzubrechen. Er hebelte eine Hintertür auf, gelangte aber nicht ins Innere des Marktes. Der Täter flüchtete ohne Diebesgut.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht in ein Cafe im Lüneburger Kurpark einzubrechen. Mehrere Versuche schlugen fehl und der Täter flüchtete ohne Beute.

Ein 14-jähriger Syrer, der in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Lüneburger Innenstadt lebte, wurde der Wohnung verwiesen, nachdem er wiederholt die Erzieher der Wohneinrichtung beleidigte und bedrohte. Er versuchte danach in die Wohnung einzubrechen. Der Versuch misslang. Eine Erzieherin übergaben der Polizei während der Aufnahme des Einbruchversuchs am Freitag gegen Mittag mögliches Aufbruchwerkzeug und eine Tüte voller Pkw-Markenembleme, welche der junge Mann "gesammelt" habe.

- Verkehrsunfall

Einen Schutzengel hatte ein 51-jähriger Mann aus Bleckede. Er kam am Samstag gegen 05:30 Uhr in der Nähe von Neetze mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn der L 221 ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

- Auto verloren

Ein 78-jähriger Hamburger hat in der Vorweihnachtszeit 2018 seinen Pkw in Lüneburg geparkt und nicht wiedergefunden. Erst am Samstag (06.07.2019) wurde der Pkw auf einem Parkplatz in der Sülfmeisterstraße aufgefunden und an den Eigentümer übergeben. Der Mann konnte sich weder an den Abstellort noch an die Farbe seines Fahrzeugs erinnern. Nun wird seine Fahrtauglichkeit geprüft.

- Erfolgreiche Verkehrskontrolle

Die Polizei führte am Samstag zwischen 19:30 und 21:30 Uhr in der Bockelmannstraße in Lüneburg eine Verkehrskontrolle durch. Es wurden diverse Verstöße geahndet. So wurde zum Beispiel ein BMW angehalten, dessen Betriebserlaubnis erloschen war oder ein MG Rover, der nicht zugelassen und versichert war. An dem Rover waren zudem Kennzeichen angebracht, die für das Fahrzeug nicht ausgegeben wurden.

- Haftbefehl vollstreckt

Am Sonntag fiel in den frühen Morgenstunden ein 30-jähriger aus Somalia stammender Mann durch aggressives Verhalten in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums Lüneburg auf. Er hatte sich in einer Lüneburger Bar eine Verletzung an der Hand zugezogen, die er zunächst nicht behandeln lassen wollte. Erst nach Erscheinen der Polizei beruhigte sich der Mann. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die eingesetzten Beamten fest, dass er einen offenen Haftbefehl hat und brachten ihn ins Gefängnis.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

- Gefährliche Körperverletzung

Im Rahmen von Streitigkeiten um einen verschwundenen Rucksack zwischen mehreren Bekannten ist es auf dem Schützenfest in Dannenberg in den Abendstunden des 04.Juli zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 21.30 Uhr wurde das 20-jährige Opfer von mehreren Personen geschlagen, gewürgt und am Boden liegend getreten. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Außerdem wurde Anzeige wegen des Diebstahls des Rucksacks erstattet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dannenberg unter 05861/800790 zu melden.

- Ohne Führerschein unterwegs

Am Freitag gegen 16.00 Uhr riefen Zeugen die Polizei, die einen 29-jährigen dabei beobachteten, wie er mit einem Pkw die Lindenstraße in Clenze befuhr. Ihnen war bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

- Kfz-Kennzeichen entwendet

Gegen 23.00 Uhr am Freitagabend wurden in Bergen an der Dumme in der Straße Am Sportplatz das Kennzeichenpaar DAN-MK 103 sowie eine Kennzeichenhalterung von einem geparkten Pkw entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Clenze unter der Nummer 05844/266.

- Pkw entwendet und verunfallt

Ein unbekannter Täter hat in Bergen an der Dumme in der Breite Straße am Samstag zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr einen nicht zugelassenen und unverschlossen abgestellten Pkw Citroen Xsara entwendet. Der Schlüssel habe noch im Zündschloss gesteckt. Der Pkw wurde zu späterer Zeit im Bereich Stendal verunfallt in einem Graben stehend aufgefunden. Der Fahrzeugführer hatte sich bereits entfernt.

- Mehrere Straftaten beim Kleinfeldturnier in Zernien

Im Rahmen des Kleinfeldturniers in Zernien kam es am Wochenende zu mehreren Straftaten: Am Samstagmorgen zwischen 02.30 Uhr und 05.30 Uhr wurden auf dem Zeltplatz ein Handy und ein Autoschlüssel entwendet. Die Gegenstände waren auf einem Campingstuhl abgelegt und später verschwunden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu Körperverletzungsdelikten. Zunächst soll ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einem 26-jährigen Hamburger mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Kurze Zeit später kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 31-jährigen aus Hamburg und zwei 33 und 34 Jahre alten Männer aus Lüneburg und Salzwedel. Dabei wurde der Hamburger leicht am Kopf und an der Hand verletzt. Außerdem wurde eine Brille in Mitleidenschaft gezogen. Des Weiteren kam es am Wochenende in den Nachtstunden zu mehreren Beschwerden über ruhestörenden Lärm vom Veranstaltungsgelände.

- Landkreis Uelzen -

- Verkehrsunfälle und Verkehrsstraftaten

Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr kommt ein 54jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen auf der Fahrt von Oetzendorf nach Oetzen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich und kommt auf einem Acker zum Stehen. Der Mann entfernt sich anschließend vom Unfallort, kann aber gegen 07:15 Uhr von der Polizei bei Verwandten angetroffen werden. Da der Mann zum Antreffzeitpunkt alkoholisiert ist und zudem von der Polizei im verunfallten Pkw Betäubungsmittel aufgefunden wurden, wird ihm Blut entnommen; anschließend wird er vorsorglich einer medizinischen Versorgung zugeführt, da er gegenüber den Beamten über Rückenschmerzen klagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter berauschenden Mitteln und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Aufmerksame Zeugen haben verhindert, dass ein Fahrzeugführer, welcher am Samstag gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Uelzen gegen einen geparkten Pkw gefahren ist und hierdurch einen geschätzten Schaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht hat, unerkannt entkommen konnte. Der 21 Jahre alte Verursacher stieg zwar aus und klemmte für andere gut sichtbar einen Zettel hinter den Scheibenwischer des geschädigten Pkw, allerdings befanden sich auf diesem Zettel weder sein Name noch seine Erreichbarkeit, sondern nur belanglose Wörter. Zeugen gingen glücklicherweise zum geschädigten Pkw, um nachzusehen, was auf dem Zettel steht. Als sie erkannten, dass hiermit der Verursacher nicht zu ermitteln wäre, notierten sie sich sein Kennzeichen und merkten sich sein Aussehen, was dazu führte, dass die Polizei den jungen Mann schnell ermitteln konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ohne das Wissen des Halters, alkoholisiert und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, fuhr ein 21 Jahre alter Mann am Samstag kurz nach 21:00 Uhr in Westerweyhe umher. Ein aufmerksamer Zeuge meldete die unsichere Fahrweise des jungen Mannes bei der Polizei, die die unerlaubte Fahrt stoppen konnte. Als die Beamten den Eigentümer des Autos informierten, stellten sie fest, dass der 21-Jährige auch die Grundstückseinfriedung des Fahrzeughalters mit dessen Fahrzeug beschädigt hatte. Der junge Mann musste mit zur Blutentnahme, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

- Verkehrsordnungswidrigkeiten

Folgenlos blieb die Fahrt einer alkoholisierten 61 Jahre alten Frau am Samstag gegen 21:30 Uhr in Wrestedt. Die Frau war in eine Polizeikontrolle geraten und die Beamten stellten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitverfahren ein. Die Frau erwartet neben einem hohen Bußgeld nun ein einmonatiges Fahrverbot.

- Weitere Straftaten

Zwei Pkw-Außenspiegel traten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Uelzener Stadtgebiet ab. Der Besitzer eines Chevrolets, welcher in der Schuhstraße geparkt war und der Besitzer eines VW-Buses, der an der Gr.Liederner Straße abgestellt war, stellten jeweils am Samstagmorgen fest, dass die Spiegel an der Beifahrerseite über Nacht beschädigt wurden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Rufnummer 0581-9300 entgegen.

Ein polizeibekannter Mann, welcher die Ordnungshüter in letzter Zeit zunehmend beschäftigt und der nach einem Angriff auf seinen Hausarzt am Mittwoch (die AZ berichtete) die Psychiatrie gerade erst wieder verlassen durfte, wurde am Samstag gegen 19:00 Uhr in Bad Bodenteich als Ladendieb festgestellt. Der 55-Jährige hatte diverse Waren in seine Jackentaschen gesteckt und wollte sie durch den Kassenbereich schmuggeln. Als die Polizeibeamten den Mann nach weiterem Stehlgut durchsuchten, fanden sie bei ihm Drogen auf. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls und Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 34 Jahre alten Syrers kommt es in den frühen Morgenstunden des Sonntags in einem Uelzener Lokal: Zwei Gruppen geraten gegen 02:15 Uhr im Schankraum in Streit, was dazu führt, dass ein 25 Jahre alter Landsmann des Opfers und weitere bisher unbekannte Täter den 34-Jährigen zusammenschlagen und ihm eine Glasflasche auf den Kopf schlagen. Als die Polizei bereits vor Ort ist, um den Sachverhalt aufzunehmen, wird das Opfers nochmals mit Faustschlägen angegriffen. Der Mann kommt zur Behandlung ins Krankenhaus; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen.

Wegen Urkundenfälschung und Drogenbesitzes ermittelt die Polizei gegen einen 22 Jahre alten Mann aus Afghanistan. Der junge Mann wurde am Freitag gegen 22:15 Uhr im Uelzener Stadtgebiet kontrolliert. Seine vorgelegte Aufenthaltsgestattung enthielt Fälschungsmerkmale, so dass der Mann zur Feststellung seiner wahren Identität mit zum Polizeirevier kommen musste. Hier fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel beim Beschuldigten auf.

- Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Straße An der Helde in Uelzen brachen unbekannte Täter am Freitag im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:40 Uhr ein. Nach Überwinden eines Grundstückzauns drückte(n) der oder die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und stahl(en) aus dem Haus Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uelzen in Verbindung zu setzen.

