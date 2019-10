Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht (3)

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht "Auf der Stelle"

Vermutlich beim Vorbeifahren hat zwischen Sonntag 22.30 Uhr und Montag 10.00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi in Sindelfingen in der Straße "Auf der Stelle" gestreift. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Sindelfingen: Unfallflucht Burghaldenstraße

Zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr touchierte ein Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken in der Burghaldenstraße in Sindelfingen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bei dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0.

Sindelfingen: Unfallflucht Leipziger Straße

Am Montag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Leipziger Straße in Sindelfingen einen geparkten Ford und fuhr anschließend davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

