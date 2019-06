Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Videokamera filmte Einbrecher

Kleve (ots)

In der Nacht zu Montag sind zwei unbekannte maskierte Einbrecher in eine Gaststätte auf der Großen Straße in Kleve eingebrochen. Bei der Absuche des Thekenbereichs sowie diverser Behältnisse nach Verwertbarem wurden sie von der Videoüberwachung aufgenommen, verließen den Tatort jedoch letztlich ohne Beute. Die Tatzeit lässt sich exakt auf zwischen 03:02 und 03:07 Uhr eingrenzen. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen.(SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell