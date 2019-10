Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Anhänger Plane verloren - Zeugen gesucht; BAB 81/Ditzingen: Auffahrunfall mit 21.000 Euro Sachschaden

BAB 8/Stuttgart: Anhänger-Plane verloren - Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem PKW-Anhänger-Gespann geben können, das am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Degerloch eine Anhängerplane samt Befestigungsmaterial verlor. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer, der gegen 20.00 Uhr auf dieser Strecke unterwegs war, rollte schließlich über Plane und Metallstangen, so dass der PKW beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Beim dem noch unbekannten Verlierer könnte es sich um einen PKW-Lenker handeln, der nach dem Unfall samt dem abgedeckten Anhänger auf dem Seitenstreifen auf Höhe eines großen Firmenparkhauses gesichtet wurde.

BAB 81/Ditzingen: Auffahrunfall mit 21.000 Euro Sachschaden

Gleich drei Fahrzeuge waren am Dienstag gegen 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und -Zuffenhausen in einen Auffahrunfall verwickelt. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen befuhren ein 40 Jahre alter Ford-Kleinbus-Lenker, ein 24-jähriger Opel-Fahrer und ein 25 Jahre alter Renault-Lenker die Autobahn in Richtung Heilbronn. Aufgrund der Verkehrssituation mussten der 40- und der 24-Jährige abbremsen. Dies bemerkte der 25-Jährige wohl zu spät und prallte gegen den Opel, der durch die Wucht des Aufpralls auf den vorausfahrenden Kleinbus auffuhr. Schließlich kam der Opel noch nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Betonleitwand. Während der Kleinbus fahrbereit blieb, mussten der Opel und der Renault abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 21.000 Euro.

