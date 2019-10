Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Strom- sowie Kabelverzweigerkasten in Dötlingen beschädigt und geflüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher richtete am Mittwoch, 16. Oktober 2019, gegen 11:20 Uhr, einen hohen Sachschaden an einem Stromkasten sowie Kabelverzweigerkasten in der Neue Dorfstraße an.

Der Schaden wurde vermutlich beim Wenden eines Pkws verursacht. Der Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnumer 04431/941-0 zu melden (1234758).

