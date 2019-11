Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen in Nordenham-Moorsee

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen -Moorsee--

Am Freitag, 01.11.2019, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die Butjadinger Straße aus Richtung Stollhamm kommend in Richtung Nordenham. Ausgangs einer leichten Linkkurve geriet sie vermutlich aus Unachtsamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Berme und touchierte einen Straßenbaum. Durch die Anprallenergie wurde der Opel dann quer über die Fahrbahn der Butjadinger Straße geschleudert und kam schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen. Rettungskräfte waren sehr schnell vor Ort. Diese konnten mit Unterstützung von Anwohnern die beiden Fahrzeuginsassen schnell aus dem verunglückten Fahrzeug bergen. Die Fahrzeugführerin und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw wurde wirtschaftlicher Totallschaden verursacht. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht benannt werden.

