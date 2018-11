POL-NOM: Fahrzeugführer mit 1,78 Promille gestoppt

Bad Lauterberg (ots) - 37441 Bad Sachsa - Schachtbergstraße, 20.11.2018, 22:15 Uhr

BAD SACHSA (Dit/Jan) Am Abend des 20.11.2018 gegen 22:15 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung aus Bad Lauterberg in der Schachtbergstraße in Bad Sachsa eine Verkehrskontrolle bei einem 35-jährigen Verkehrsteilnehmer durch. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

