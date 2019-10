Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sonntagmittag mit 1 Promille unterwegs

Stadthagen (ots)

Die Stadthäger Polizei hat am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr einen 68 jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, als dieser mit seinem Kia in Auhagen, Auf dem Rhäden, unterwegs war. Bei einer Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,98 Promille bei dem Mann aus Wölpinghausen festgestellt. Damit bewegt er sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit und wird seinen Führerschein in absehbarer Zeit für einen Monat abgeben müssen. Ferner erwartet ihn ein Bußgeldbescheid über 500 Euro. Seinen Wagen mußte er an Ort und Stelle für den Rest des Tages stehen lassen.

