Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Betrügerische Spendensammler ermittelt

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagnachmittag, 24.10.2019, erhielt die Polizei in Nienburg den Hinweis auf möglicherweise illegales Spendensammeln. Beim Eintreffen der Beamten auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes an der Oyler Straße, wurde dort eine Frau von Zeugen festgehalten. Von mehreren Zeugen wurde geschildert, dass diese Frau mit einem "Spendenzettel" für angeblich behinderte und taubstumme Kinder sammeln würde. Einer der Anwesenden hatte bereits 10 EUR gespendet und sich in eine unprofessionell gestaltete Spendenliste eingetragen, als er von einem Beobachter auf einen möglichen Betrug aufmerksam gemacht wurde. Gemeinsam wollte man die Frau zur Rede stellen, woraufhin sie versuchte, zu fliehen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die Betroffenen und Zeugen die aus dem östlichen Europa stammende Frau fest. Nach den Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht, dass die "Spendengeschichte" komplett erlogen war und das Geld für eigene Zwecke einbehalten würde. Ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Betruges wurde eingeleitet, die Frau erkennungsdienstlich behandelt und danach mit einem deutlichen Hinweis auf das Unterlassen der Handlungen, in Richtung Bahnhof entlassen. Der Hinweisgeber erhielt seine 10 EUR im Übrigen zurück.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell