Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunken mit dem PKW unterwegs - Ergebnis Führerschein weg -Auto Totalschaden

Bild-Infos

Download

Messenkamp (ots)

(He.) Mittwochabend gegen 22:20 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die K61 aus Nienstedt kommend in Fahrtrichtung Messenkamp. Circa 500 m nach dem Ortsschild Nienstedt kam dieser in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, beschädigte einen Baum und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Diese fragwürdigen Fahrkünste des Fahrzeugführers hatten einen schwerwiegenden Grund. Der 40-jährige Fahrer hatte zuvor Alkohol getrunken und fuhr mit einem Atemalkoholwert von 1,21 Promille. Zur Folge hatte seine Fahrt unter Alkohol, eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes, die Abgabe seines Führerscheins und dass sein PKW mit einem Totalschaden abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell