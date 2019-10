Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken- Kia-Fahrer fährt Mülltonnen um und flüchtet

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagnachmittag, 14.10.2019, erstattete ein Bewohner aus Bücken eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In der Zeit vom 13.10.2019 bis zum 14.10.2019, 04.00 Uhr, hatte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer die Wertstofftonnen in seiner Grundstückszufahrt umgefahren und zerstört. Das Grundstück liegt in der Nähe des "Lidl"-Marktes an der Nienburger Straße. An der Unfallstelle konnten Teile eines Außenspiegels sowie Stoßstangenteile sichergestellt werden. Danach fuhr der Verursacher einen "Kia", möglicherweise Typ "CEED". Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Hoya unter Tel.: 05021/961980 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell