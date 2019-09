Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven, 30.08. bis 01.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Kabelbrand Freitagmorgen kam es auf dem Gelände des Jade-Weser-Ports zu einem Kabelbrand in einem Betriebsraum. Der kleine Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Allerdings kam es in großen Bereichen des Hafengeländes zeitweilig zu Stromausfällen. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Gefährliche Körperverletzung Am frühen Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei zum Freibad "Klein Wangerooge" am Anton-Dohrn-Weg gerufen. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Personengruppen aneinander geraten. Der Streit eskalierte derart, dass offensichtlich auch ein Messer benutzt wurde. Bei zwei beteiligten jungen Männern (20 und 25 Jahre) wurden Stichverletzungen festgestellt. Tatverdächtige wurden ermittelt, die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Rettungshubschrauber "Christoph 26" war neben weiteren Rettungskräften vor Ort. Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen als nicht so schwerwiegend. Bei Beteiligten wurden zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen Freitagvormittag kam es auf der Güterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mofa-Fahrer fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dort einen fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mofafahrer wurde verletzt und musste ins Klinikum eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag an der Bunsenstraße. Hier übersieht ein 60-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausfahren aus einem Grundstück ein Kleinkraftrad. Der Fahrer wird dadurch leicht verletzt, das Kleinkraftrad ist nicht mehr fahrbereit.

Auch eine 48-jährige Fahrradfahrerin wurde auf dem Radweg durch einen Pkw angefahren. Die Frau wurde leicht verletzt, als ein Pkw aus einer Ausfahrt auf die Friedrich-Paffrath-Straße einfahren wollte.

In Fedderwardergroden wurde am Samstag gegen 21:30 Uhr ein 55-jähriger Rollerfahrer durch die Polizei kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 2,79 Promille. Die erforderliche Blutprobe wurde genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 29-jähriger Besucher des Stadtfestes Oldenburg wurde Sonntagfrüh gegen 04:30 Uhr auf dem Rückweg mit seinem Pkw in der Bunsenstraße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,46 Promille, zudem wurde Drogenbeeinflussung festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten.

"F'groden macht Spaß" Im Zuge des Festes kommt es zu einigen leichten körperlichen Auseinandersetzungen und alkoholbedingt auch zu Ausfallerscheinungen bei einigen Festbesuchern. Insgesamt kann man den Verlauf aus polizeilicher Sicht aber als ruhig und friedlich bezeichnen.

Einbruchdiebstahl Samstagnacht erschien ein 16-jähriger Jugendlicher auf der hiesigen Polizeidienststelle um sich selbst anzuzeigen. Er gab an, er sei mit einem 15-jährigen Bekannten in das Büro einer Jugendhilfeeinrichtung in der Marktstraße eingestiegen und habe dort Bargeld entwendet. Dabei sei ein Fenster beschädigt worden. Man habe 40 Euro entwendet. Der entsprechende Tatort wurde anschließend durch die Polizei aufgenommen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Tierschutz Am Samstagnachmittag meldete ein besorgter Bürger einen Hundewelpen in einem geparkten Pkw an der Virchowstraße, der vermutlich schon über eine Stunde in dem verschlossenen Fahrzeug war. Bei über 30 Grad und Sonnenschein war eine Gefährdung des Tier offensichtlich. Durch die hinzugerufene Polizei konnte das Fahrzeug geöffnet werden. Der Melder hatte dem Tier zuvor durch einen Fensterspalt schon Wasser gegeben. Gegen den später hinzukommenden Hundehalter wurde ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell