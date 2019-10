Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Gaststätte

Nienstädt (ots)

(ma)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in eine Gaststätte auf der Bergstraße in Nienstädt eingestiegen.

Die Täter gelangten über einen Nebeneingang in die Räume des Lokals und brachen offensichtlich gezielt ein installiertes Sparfach eines Sparclubs aus der Wand heraus, dass sie komplett mit allen Bargeldeinlagen stahlen.

Zudem wurden auch noch kleinere Geldbeträge aus der Wechselgeld- und Trinkgeldkasse entwendet.

Über die Gesamtschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

