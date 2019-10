Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Süßwarenautomaten

Hassel (ots)

(fre) Schlechte Nachricht für 'Naschkatzen' in Hassel! In der Bürgermeister-Precht-Straße und im Asternweg kam es im Tatzeitraum vom Fr., 13.10.2019 bis Di., 15.10.2019 zu zwei Diebstählen von dort aufgestellten Süßwarenautomaten. Die Automaten waren dort in aufgestellten Metallrahmen befestigt. Wer kann möglicherweise Hinweise zu verdächtigen Personen und ggf. Fahrzeugen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hoya unter 04251/93464-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell