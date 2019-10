Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneuter Einbruchsdiebstahl aus Pkw im Sellingsloh

Hoyerhagen (ots)

(fre) Am Do., 17.10.2019 kam es zwischen 14:25 Uhr und 15:25 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in bzw. aus einem schwarzem Pkw VW Passat aus Diepholz. Der Pkw war auf dem großen Parkplatz des Sellingsloh in Hoyerhagen an der Landesstraße 330 abgestellt worden. Die Halterin vergaß ihre Handtasche, die auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs lag, mitzunehmen. Ein bislang unbekannter Täter bemerkte die Tasche, schlug die Seitenscheibe des Pkw ein und entwendete aus dem Pkw die Handtasche samt darin befindlichem Bargeld sowie Personaldokumenten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 550 Euro. Die Polizei bittet eindringlich darum, keine Wertsachen - schon gar nicht augenscheinlich - in abgestellten Fahrzeugen zu belassen. Auf dem Parkplatz im Sellingsloh kam es in der Vergangenheit gehäuft zu gleichgelagerten Taten. Wer kann in dem aktuellen Fall Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugenhinweise werden an die Polizei in Hoya (04251/93464-0) erbeten.

