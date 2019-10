Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Geldausgabeautomat in Nienburger Einkaufsmarkt aufgeflext

Nienburg (ots)

(BER)In der Nacht von Sonntag, 20.10.2019 auf Montag, waren bisher unbekannte Täter über das Dach eines Einkaufsmarktes in Nienburg eingestiegen und hatten eine Geldausgabeautomaten aufgeflext. Der Tatort liegt in dem Gewerbegebiet zwischen der Brückenstraße und der Lemker Straße, direkt an der Weser. Nachdem sich die Einbrecher über das Aufbrechen der Dacheindeckung Zugang in den Markt verschafft hatten, gelang es ihnen, die Rückseite des dortigen Geldausgabeautomaten mittels eines Flexwerkzeuges zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu entnehmen. Neben dem zerstörten Automaten richteten die Täter erheblichen Schaden im Markt und am Gebäude an. Hinweise auf mögliche verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei in Nienburg unter Tel.: 05021/97780 entgegen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler auch darum, für den Beobachter vermeintlich unwichtige Begebenheiten mitzuteilen, oftmals sind es genau diese Puzzleteilchen, die zur Aufklärung einer Straftat führen.

