Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Mal "Fahren ohne Fahrerlaubnis", ein Mal Kennzeichenmissbrauch

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag kontrollieren die Rintelner Polizisten gegen 07.45 Uhr ein Fahrzeug und stellen dabei fest, dass der 28-jährige Rintelner als Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Eine Weiterfahrt des Pkw Audi wird untersagt. Nur eine Viertelstunde später wird das Fahrzeug erneut im öffentlichen Verkehrsraum angetroffen und wieder sitzt der 28-jährige hinter dem Steuer, obwohl er in der Zwischenzeit auch keine Fahrerlaubnis erlangte (:-) Erneut wurde die Weiterfahrt untersagt, erneut wurde eine Strafanzeige wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" gefertigt. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Nachmittag gegen 16.15 Uhr wurde festgestellt, dass ein 18-jähriger Mann aus Straßfurt einen Pkw führte, für den das angebrachte Kennzeichen nicht ausgegeben war. Ein weiteres "Fahren ohne Fahrerlaubnis" stellten die Beamten gegen 21.50 Uhr fest, als ein 16-jähriger aus Bremen einen Mercedes im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er - wie das Alter schon aussagt - noch keine Fahrerlaubnis besaß. In Begleitung war er von einem 17-jährigen Jugendlichen und der Halter des Pkw, der 43-jährige Vater des Fahrzeugführers, wartete vor einem Imbissbetrieb bereits auf das Eintreffen seines Fahrzeugs. Auch gegen ihn wird wegen Duldung des "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" ermittelt.

