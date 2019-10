Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein ziemlich blöder "Dumme-Jungen-Streich"

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag zwischen 17.40 und 17.50 Uhr werfen bislang unbekannte Täter Knallkörper von einem Friedhof in Möllenbeck in Richtung einer 39-jährigen Fußgängerin. Die Böller explodieren in ihrer Nähe und sie kann noch zwei bis drei Jugendliche sehen, wie sie sich hinter Büschen verstecken. Beim Einsatz der Polizei zur Sachverhaltsaufnahme werden weitere Böllerexplosionen von den Beamten wahrgenommen und sie kontrollieren im Bereich des Friedhof zwei Jugendliche aus Möllenbeck (15). Ob sie mit dem Werfen der Knallkörper zu tun haben, ermittelt derzeit die Polizei. Die Möllenbeckerin wird durch die Böller zwar nicht verletzt, erschreckte sich jedoch sehr stark.

