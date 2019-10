Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw durch Grafitti

Rinteln (ots)

(jwp)Am Samstag gegen 10:00 Uhr stellte eine 24-jährige Rintelnerin ihren Mercedes Sprinter in der Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße ab. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannnter Täter sich auf ihrem Fahrzeug mit Permanent-Markern verewigt hat. An mehreren Stellen wurden in unterschiedlichen Farben sogenannte "Tags" hinterlassen, die sich nicht einfach wieder entfernen lassen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

