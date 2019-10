Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Rinteln (ots)

(jwp)Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, stellte ein 30-jähriger Rintelner seinen Pkw Mazda ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Mozartweges in Rinteln ab. Am nächsten Tag gegen 13:15 Uhr musste er feststellen, dass der linke Aussenspiegel seines Pkw durch unbekannte Täter beschädigt worden ist. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

