Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE) - Am Samstag, 19. Oktober 2019, 18.40h, ereignete sich auf der Straßenkreuzung Schinnaer Landstraße/Feuerschicht/Auf dem Rusch ein Verkehrsunfall.

Eine 42-jährige Frau aus Wölpinghausen befuhr demnach mit ihrem Pkw die Feuerschicht in Richtung Schinnaer Landstraße. Hier mißachtete sie ein für sie geltendes Stop-Zeichen und fuhr in die Schinnaer Landstraße ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 21-jährigen Frau aus Stolzenau, die die Schinnaer Landstraße in Richtung Ortskern Stolzenau befuhr. Durch die Wuchte des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in Richtung der gegenüber befindlichen Straße "Auf dem Rusch" geschleudert und kollidierten im Seitenraum mit einem Grundstückszaun und einem Stromverteilerkasten. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der beschädigte Stromkasten wurde durch einen Techniker gesichert.

Die Polizei Stolzenau hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein Straf-, sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell