Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190919-860: Spielautomat aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Ein Spielautomat in einer Gaststätte ist am Mittwoch (18.September) von Unbekannten aufgebrochen worden. Im Zeitraum zwischen 1:30 Uhr und 10:30 Uhr hebelten die Täter in der Hochstraße die Eingangstür einer Gaststätte auf. Erstmal in den Räumlichkeiten hatten sie es auf einen Spielautomaten abgesehen. Gewaltsam öffneten sie diesen und entwendeten den Münzspeicher.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

