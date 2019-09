Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180919-857: Kurz abgelenkt und aufgefahren

Gummersbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Reininghauser Straße hat sich am Mittwochmorgen (18.September) eine 25-jährige Gummersbacherin leichte Verletzungen zugezogen. Ein 55-jähriger Gummersbacher fuhr um 7:45 Uhr auf der Reininghauser Straße in Fahrtrichtung La-Roche-Sur-Yon-Straße. Nach eigenen Angaben war er kurz abgelenkt und reagierte zu spät, als vor ihm die 25-jährige mit ihrem Pkw anhielt, um in die Augustastraße abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall. Dabei zog sich die 25-Jährige leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

