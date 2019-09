Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei Erleben in Gummersbach Tag der offenen Tür der oberbergischen Polizei

Oberbergischer Kreis (ots)

Nachdem die Kreispolizeibehörde im Oktober letzten Jahres ihr neues Dienstgebäude in der Hubert-Sülzer-Straße 2 in Gummersbach bezogen hat, will die Polizei nun auch der Öffentlichkeit ihr neues "Zuhause" präsentieren.

Herzlichen laden wir Sie zu unserem Tag der offenen Tür am 5. Oktober von 11-17 Uhr ein.

Rund um das neues Gebäude erwartet Sie ein buntes und vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Führungen durch das Gebäude, offenes Gewahrsam, Ausstellung historischer und aktueller Fahrzeuge und Uniformen, viele verschiedene Informationsstände zu den unterschiedliche Aspekten polizeilicher Arbeit, Überschlagsimulator, Aufführungen der Landesreiterstaffel, der Landesturnriege, der Diensthunde und vieles mehr.

Eine besonderes Augenmerk haben wir auch auf die jüngeren Gäste gelegt. Wuschel und Susi warten in der Verkehrspuppenbühne (Wuschelbus). Außerdem gibt es eine Hüpfburg, Kinderschmicken, ein Maltisch und ein besonderes Kinderquiz.

Auf unserer Homepage unter oberbergischer-kreis.polizei.nrw erfahren Sie mehr über die verschiedenen Programmpunkte und Aktivitäten.

