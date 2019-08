Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb auf Fahrrad gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Eine 81-Jährige wurde am Freitag, 2. August Opfer eines Diebstahls. Gegen 15 Uhr verstaute sie an einem Supermarkt an der Lohauserholzstraße ihre Einkäufe, als ein Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr und ihre Sporttasche aus dem Einkaufswagen entwendete. Der Tatverdächtige ist zirka 25 Jahre alt, hat eine normale Statur, kurze, rote Haare und ein Hämatom am linken Auge. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

