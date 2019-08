Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit in der Nelkenstraße eskaliert

Hamm - Heessen (ots)

Am Sonntag, 04. August 2019, kam es gegen 18.25 Uhr an der Bushaltetselle in der Nelkenstraße zu einem verbalen Streit zwischen zwei getrennt lebenden Eheleuten. Dieser Streit führte dazu, dass der 33-jährige Ehemann im Vorbeifahren aus dem Auto mit einer Gaspistole mehrere Schüsse abgab, ohne dass sich tatsächlich ein Schuss aus der Waffe löste. So wurde niemand verletzt. Der 33-jährige konnte angetroffen und die Waffe sichergestellt werden. Eine Strafanzeige wird gefertigt. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell