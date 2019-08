Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddiebe beobachtet

Hamm- Mitte (ots)

Zwei Fahrraddiebe beobachtete am Freitag, 2. August, gegen 20 Uhr, ein Zeuge an der Jürgen-Graef-Allee. Die Unbekannten versuchten gerade mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss zu knacken als er sie sprach. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Kurpark. Die Tatverdächtigen mit osteuropäischen Erscheinungsbild sind zirka 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Beide haben eine schlanke Statur und trugen Sportkleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

