POL-VER: Osterholzer Polizei hat einen neuen Leiter des Einsatz- und Streifendienstes

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Osterholzer Polizei hat einen neuen Leiter des Einsatz- und Streifendienstes

Landkreis Osterholz

Der Einsatz- und Streifendienst beim Polizeikommissariat Osterholz hat bereits seit dem 01.Mai 2019 hat einen neuen Leiter. Thomas Bruse hat die Leitung von rund 40 Mitarbeitern am Standort Osterholz-Scharmbeck und zusätzlich den sechs, in den Ortschaften des Landkreises eingerichteten, Polizeistationen übernommen. Zuvor hatte Günter Hildebrandt lange Jahre die Leitung inne und hat sie mit seiner Pensionierung in zwar neue aber erfahrene Hände übergeben.

Der Kriminalhauptkommissar Thomas Bruse kennt sich aus und ist gut vernetzt: Er ist im Landkreis aufgewachsen und wohnt mit seiner Ehefrau in Wallhöfen. Lange war er in einem örtlichen Sportverein ehrenamtlich tätig und Vorsitzender des Sportgerichts.

Vor allem hat er beruflich einige Erfahrungen sammeln können. Nachdem seine Karriere in Osterholz beim Einsatz- und Streifendienst begann, hat er in verschiedenen Polizeistationen im Landkreis gearbeitet und erste Führungserfahrungen in Osterholz als Dienstabteilungsleiter gesammelt.

Zu einem Großteil seiner Dienstzeit war in verschiedenen Ermittlungseinheiten in Verden, Bremen und Osterholz tätig und hat von der Alltags- bis zur organisierten Bandenkriminalität alles bearbeitet, bevor er selbst die Leitung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Bremervörde übernahm.

Nun ist er in neuer Funktion wieder bei seinen Wurzeln in Osterholz angekommen. Durch seine beruflichen Etappen stellte er fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Einheiten ein großer Erfolgsfaktor für die Arbeit der Polizei vor Ort ist. Der regelmäßige Austausch mit den Mitarbeitern der örtlichen Stationen als auch mit den Ermittlern im Kriminal- und Ermittlungsdienst beim Polizeikommissariat Osterholz liegt ihm deswegen am Herzen. Er ist sicher, so die positive Entwicklung der Polizeiarbeit im Landkreis der letzten Jahre noch weiter ausbauen zu können.

Mit seiner Erfahrung gibt er jungen Kollegen im täglichen Dienst viel Sicherheit mit, will ihre hohe Motivation weiter fördern und für ihre Belange im Alltag zur Seite stehen.

Diese professionelle Zusammenarbeit kommt den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis zu Gute: Die Beamtinnen und Beamten sind neben ihrer fachkompetenten Arbeit, vor allem jederzeit für die Menschen vor Ort ansprechbar und begegnen ihnen auf Augenhöhe.

(++ Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

