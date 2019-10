Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person.

Steinbrink (ots)

Am 18.10.2019, um 11.15 Uhr kam es in der Gemarkung Steinbrink-Schwarzenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden. Ein 41 jähriger Petershäger befuhr die Bruchstraße mit einem Pkw Ford Fiesta in Richtung der der Kreuzung Bruchstraße/L 349.Ein 32 jähriger Wagenfelder befuhr zur gleichen Zeit mit einem VW Kleintransporter die L 349 aus Richtung Steinbrink kommend in Richtung Ströhen. Der Petershäger wollte die Landesstraße an der Kreuzung überqueren. Er mißachtete die Vorfahrt das Wagenfelders. Am Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro, am Kleintransporter solcher in Höhe von ca. 25000 Euro. Im Fahrzeug des Petershägers befand sich zum Unfallzeitpunkt ein zehnjähriges Kind aus Ströhen. Der Petershäger wurde leichtverletzt. Das Kind und der Wagenfelder blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Lübbecker Abschleppunternehmen geborgen.

