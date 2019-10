Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sattelzug trifft Pkw

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf der zweispurigen Bundesstraße 83 hat gestern gg. 12.15 Uhr ein Sattelzug mit Anhänger nach einem Überholvorgang einen Pkw beim Wiedereinscheren touchiert, der dann anschließend über die Gegenfarbahn driftete und auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Das Fahrzeuggespann, gefahren von einem 61jährigen Sulinger, fuhr von Bückeburg in Richtung Bad Eilsen und berührte den Pkw Ford eines 20jährigen Rintelners in Höhe der Abfahrt zur Steinberger Straße am linken Fahrzeugheck.

Die beiden Insassen des Pkw Ford wurden leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen wurde die B 83 zeitweise gesperrt.

