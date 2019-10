Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aktentasche aus Auto gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Bückeburger Kreuzbreite wurde am Mittwoch in der Zeit von 21.00 bis 21.45 Uhr ein Pkw Daimler aufgebrochen, der bei dem dort ansässigen Fitnessstudio geparkt stand.

Der Täter schlug an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe ein und griff sich eine im Fahrzeuginneren abgelegte Aktentasche mit Ausweisdokumenten und persönlichen Unterlagen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 057222-95930, entgegen.

