Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 20:50 Uhr, fuhren ein 40-jähriger Autofahrer und ein 52-jähriger Autofahrer, beide aus Marl, in entgegengesetzter Richtung auf der Römerstraße. Der 40-Jährige fuhr dabei in Richtung Bergstraße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet er von seiner Fahrspur nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Auto des 52-Jährigen zusammen. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht, der 52-Jährige schwerverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ca. 16.000 Euro Sachschaden. Vor Ort ergaben sich bei dem 40-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

