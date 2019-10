Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Bei einer Unfallflucht an der Hegestraße wurden am Donnerstag um 14.30 h zwei geparkte Autos beschädigt. Ein Zeuge sah einen weißen Lieferwagen, der zwei Autos touchierte und von der Unfallstelle flüchtete. Der Sachschaden an den geparkten Wagen wird auf 1300 Euro geschätzt.

Marl:

Mit einem Schaden in Höhe von 1000 Euro blieb ein geparkter, orangefarbener Ford Transit an der Paul-Baumann-Straße zurück. Das Wohnmobil wurde am Mittwoch zwischen 07.10 h und 16.40 h bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Waltrop:

Ein blauer Honda Jazz und ein blauer Audi A4 wurden am Freitag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Leveringhäuser Straße bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Unfall muss zwischen 09.35 h und 10.45 h passiert sein. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von insgesamt 2500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

