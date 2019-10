Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannter Mann überfällt Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, bedroht ein unbekannter Täter den Mitarbeiter einer Tankstelle an der Hervester Straße mit einer Schusswaffe. Der Mitarbeiter hatte die Tatstelle gerade abschließen wollen. Der Unbekannte forderte Bargeld aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung des Täters konnte lediglich angegeben werden, dass er seine Anweisungen in englischer Sprache gab.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

