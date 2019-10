Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raub auf Tankstelle

Recklinghausen

Am Donnerstag, um 20:50 Uhr, betrat ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe in der Hand den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Brassertstraße. Der Mann verlangte Bargeld und ging gezielt mit hinter den Verkaufstresen. Anschließend flüchtete er mit dem Bargeld sofort aus der Tankstelle. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: bekleidet mit einer dunklen Jacke, Kapuze tief ins Gesicht gezogen, dunkle Handschuhe, dunkle Schuhe, Jeanshose, sprach akzentfreies Hochdeutsch mit klarer heller Stimme.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

