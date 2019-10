Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei stellt PTB-Waffen sicher

Recklinghausen (ots)

Zeugen berichteten, dass am Mittwochabend gegen 18.00 h an der Elisabethstraße bei einer Hochzeitsfeier in die Luft geschossen worden sei. Sie riefen die Polizei. Die Beamten fanden in dem Auto eines 26-Jährigen aus Herten zwei PTB-Waffen mit Schreckschuss-Munition. Auf der Straße lagen mehrere leere Patronenhülsen. Die Polizei stellte die Waffen samt Zubehör sicher und schrieb eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

