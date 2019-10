Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall an der Halterner Straße

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Recklinghäuser fuhr am Donnerstag um 12.15 h mit seinem Pkw auf den Wagen eines 70-jährigen Recklinghäusers auf. Dieser wartete an der Halterner Straße in Höhe der Zeppelinstraße vor einer roten Ampel. Der Wagen des 70-Jährigen wurde noch auf den vor ihm stehenden Pkw einer 41-Jährigen aus Recklinghausen geschoben. Die Beifahrerin des mittleren Fahrzeugs, eine 70-Jährige Frau, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

