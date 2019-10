Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer auf dem Schulweg leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, um 07:50 Uhr, fuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Teichstraße in Richtung Westen. Von hier aus wollte sie nach rechts in die Feldstraße einbiegen. Ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus Herten fuhr auf der Feldstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 12-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand 800 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell