Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Trickdiebe bestehlen Senioren

Recklinghausen (ots)

Mehrere Senioren sind am Dienstagnachmittag in ihren Wohnungen bestohlen worden. Jeweils zwei Männer klingelten an deren Wohnungen und stellten sich als Handwerker vor, die die Wärmedämmung in den Wohnungen überprüfen mussten. Während einer die Bewohner ablenkte und sinngemäß mit Sätzen wie "Kommen Sie mal her, hier zieht es" zum Fenster lockte, bewegte sich der zweite Tatverdächtige in der Wohnung und schloss die Türen hinter sich - angeblich, um Luftzüge zu vermeiden. Später stellten die Senioren fest, dass Geld und Schmuck gestohlen worden war. Die Tatverdächtigen waren um 14.00 h auf dem Ortmannsweg, um 15.25 auf dem Lökensweg und um 16.30 h auf der Voßstraße unterwegs. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Person: ca. 40 Jahren, schmale Statur, ca. 1,55 - 1,60 m, kurze hellere Haare, dunkel gekleidet, führte Dokumentenmappe mit sich; 2. Person: ca. 20 Jahre alt, korpulente Statur, ca. 1,65 - 1,70 m, dunkle kurze Haare, ca. 20 Jahre, komplett schwarz gekleidet, Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern an der Tür: Sie kommen beispielsweise angeblich als Handwerker, von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, von der Kirche, von der Rentenversicherung oder Krankenkasse, von der Polizei, von der Post oder vom Sozialamt. Dabei kündigen sie ihren Besuch gelegentlich sogar vorher telefonisch an, um mögliche Bedenken schon im Voraus zu zerstreuen und ein Vertrauensverhältnis zum Opfer aufzubauen. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue "Schachzüge" aus, die an dieser Stelle nie vollständig aufzuzählen sind. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung und rufen Sie im Zweifel die Polizei über 110!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell