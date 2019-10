Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgängerin bei Unfall leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 19:45 Uhr, bog ein 78-jähriger Autofahrer aus Marl von der Dorfstraße nach rechts in die Kirchstraße ab. Hier überquerte eine 60-jährige Fußgängerin aus Marl die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die 60-Jährige leicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand 1.700 Euro Sachschaden.

