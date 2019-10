Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Überfall auf Spielhalle - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht (ca. 00:15 Uhr), betrat ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe in der Hand eine Spielhalle an der Langenbochumer Straße. Er forderte Bargeld von der Spielhallenaufsicht. Mit dem Bargeld flüchtete er zunächst. Bei der Fahndung im Umfeld der Spielhalle konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

