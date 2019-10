Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 23-Jähriger nach Sexualdelikt in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Weil er die achtjährige Tochter eines Bekannten sexuell bedrängt haben soll, ist ein 23-Jähriger, der in Dorsten wohnt, in Untersuchungshaft gegangen. Der Mann soll sich dem Mädchen am Mittwochabend an der Luisenstraße genähert haben und sexuelle Handlungen an sich und dem Mädchen ausgeführt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell