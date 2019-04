Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Missachtung Vorfahrt - PKW nicht mehr fahrbereit

Pirmasens (ots)

Am Freitagvormittag kam es an der Kreuzung Maria-Theresien-Straße/Fahrstraße zum Zusammenstoß zwischen zwei PKW Mazda. Eine 36-Jährige missachtete die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" und prallte im Kreuzungsbereich mit der Front ihres PKW in die Fahrerseite des PKW einer 75-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge bis auf den Bürgersteig geschoben. Der PKW der 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

