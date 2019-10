Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche, Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:50 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Elektronikhandels an der Bochumer Straße ein. Aus der Auslage wurden Mobiltelefone entwendet. An der Scheibe entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen hatten eine männliche, dunkel gekleidete Person vom Tatort wegrennen sehen.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter an der Industriestraße die Kraftstofftanks von zwei Sattelzugmaschinen gewaltsam aufgebrochen und mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Donnertag, gegen 05:30 Uhr, brachen unbekannte Täter den Lagercontainer eines Handels für Tierbedarf an der Siemensstraße auf. Aus dem Container wurden zehn Hundekühlmatten entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter an der Marienstraße auf. Aus dem Kleintransporter wurden ein Akkubohrer und ein Schweißgerät entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Unbekannte Täter gelangten am Donnerstagnachmittag über ein Küchenfenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Gahlener Straße im Stadtteil Hardt. Das Fenster wurde aufgehebelt, anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnräume und den Keller. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. An dem Fenster entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten durch den Wintergarten in unbekannte Richtung.

Am Mittwochabend hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße auf. Die Räume wurde auch in diesem Fall durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr, kam es im Dorstener Stadtteil Feldmark zu einem Einbruchsversuch an der Straße Goldbrink. Bei dem Versuch in das Gebäude zu gelangen wurde Alarm ausgelöst. Die beiden Täter flüchteten daraufhin vom Gelände, ohne in das Haus zu gelangen. Täterbeschreibung: beide männlich, ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schmale Statur, dunkle Haare, einer der Täter bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer helleren Hose. Der zweite Täter trug eine Daunenjacke.

Marl

Am Donnerstagmittag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kinderheimstraße auf. Aus der Wohnung wurden zwei Mobiltelefone und Schlüssel entwendet. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Mittwochnachmittag gelangten unbekannte Täter, auf noch nicht abschließend geklärtem Weg, in eine Wohnung an der Berghäuser Straße. Schränke und Schubladen wurden nach Beute durchsucht. Zwei Flachbildschirme stellten die Täter zum Abtransport bereit. Letztendlich flüchteten sie mit einer Armbanduhr in unbekannte Richtung.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

