Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verurteilter BTM-Händler versucht vergeblich, vor der Polizei zu flüchten

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagnachmittag, 22.10.2019, gegen 17.15 Uhr, wollten Nienburger Polizeibeamte einen 23-jährigen Nienburger kontrollieren. Als der junge Mann die Polizeibeamten erkannte, flüchtete er mit seinem Fahrrad in Richtung Wiesenstraße. Die beiden Polizeibeamten verfolgten den Radfahrer zu Fuß. Während der Verfolgung verschätzte er sich bei einem Bremsmanöver, kollidierte mit einem Zaun, beschädigte diesen und versuchte, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Bei dem "Sprint über 110 m-Hürden" durch die umliegenden Gärten bemerkte der Flüchtende vermutlich, dass er gegen die gut trainierten Polizeibeamten keine Chance hatte und versteckte sich in einem Komposthaufen. Nach einer intensiven Absuche mit Unterstützung weiterer Kolleginnen und Kollegen des Einsatz - und Streifendienstes, wurde er hier schließlich entdeckt. Er leistete keine Gegenwehr und händigte den Beamten das mitgeführte Marihuana aus. Zurzeit befindet sich der junge Mann auf Bewährung in Freiheit. Er war in diesem Jahr zu einer Strafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt worden - wegen Handels mit Betäubungsmitteln.

