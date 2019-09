Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdieb stiehlt Bargeld aus privatem Tresor - Haan - 1909149

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag, dem 24.09.2019, wurde in den Nachmittagsstunden eine 84-Jährige Seniorin in Haan Opfer eines Trickdiebstahls.

Auf ihrem Heimweg gab sich eine unbekannte männliche Person als Sohn einer Bekannten der 84-Jährigen aus und verwickelte die Dame zunächst in ein Gespräch. Indem er ihre Einkaufstaschen trug, begleitete er sie bis zu ihrer Wohnanschrift. Hier befragte er die Seniorin nach ihren Erfahrungen mit einem Tresor, da er angeblich beabsichtige, seiner Mutter einen solchen zu kaufen. Als die Seniorin darauf ihren privaten Tresor vorführte, nutzte der Täter die Hilfsbereitschaft der Dame aus und entwendete daraus Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 57 Jahre alt - circa 175 cm groß - normale Statue - sprach deutsch ohne Akzent - nannte sich "Herr Meier"

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Polizei warnt vor der Masche dieser Trickbetrüger: - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Geben Sie Fremden grundsätzlich keine Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände! - Wenden Sie sich im Zweifel an nahe Angehörige oder rufen Sie die Polizei unter dem Notruf 110 an!

