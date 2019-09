Polizei Mettmann

POL-ME: LKW war dramatisch überladen und stark verdreckt - Haan - 1909144

Mettmann (ots)

Am Dienstag, dem 24.09.2019, gegen 14:30 Uhr, fiel einem Experten des Verkehrsdienstes auf der Gräfrather Straße in Haan ein LKW der Marke Daimler Benz Atego auf, der augenscheinlich erheblich überladen war. Der Pritschenwagen war mit enormen Mengen von Gerüstbaumaterial beladen. Bevor der Lkw zur örtlichen Waage begleitet werden konnte, ordnete der polizeiliche Kradfahrer aber zunächst die Reinigung des hinteren Unterfahrschutzes am LKW an, welcher mit groben Dreck stark verschmutzt war. Eine derartige Verdreckung hätte im fließenden Fahrzeugverkehr umherfliegen und zu erheblichen Schäden an nachfolgenden Fahrzeugen führen können.

Bei der anschließenden Verwiegung des Fahrzeuges wurde die bereits augenscheinlich festgestellte Überladung des LKW bestätigt. Statt der zulässigen 7.490 kg wog der Kleinlaster stattliche 11.240 kg. Dies stellte eine Überschreitung um circa 50 Prozent der zulässigen Gesamtladung dar. - Zum Vergleich: Allein diese Überladung entspricht dem Leergewicht von zwei VW Transportern!

Nachdem eine Weiterfahrt aufgrund der Überladung untersagt worden war, musste der 46-jährige Fahrzeugführer aus Recklinghausen einen zweiten LKW hinzurufen, um die Hälfte seiner Ladung sachgerecht umzuladen. Den 46-Jährigen erwarten jetzt noch ein Bußgeld in Höhe von 235,- Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

