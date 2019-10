Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Zwei Totalschaden bei Unfall auf der Jahnstraße

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 23.10.2019, gegen 19.25 Uhr, ereignete sich auf der Jahnstraße in Stadthagen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw stark beschädigt wurden. Ein 20-jähriger Stadthäger bog mit seinem Citroen aus dem Falkenweg nach links auf die Jahnstraße ab. Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung Bückeburg herannahenden VW eines 34-jährigen Mannes ebenfalls aus Stadthagen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei der VW anschließend gegen einen Straßenbaum prallte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, zeitgleich waren fast alle Hilfs - und Rettungskräfte beim Großbrand am Georgschacht eingesetzt. Aufgrund einer Unachtsamkeit ereignete sich in dem unfallbedingten Verkehrsstau in Fahrtrichtung Innenstadt ein kleiner Folgeunfall, als ein ungeduldiger Verkehrsteilnehmer wenden wollte und dabei gegen den hinter ihm wartenden Pkw stieß. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell