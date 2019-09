Polizei Bielefeld

POL-BI: 3 Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Schildesche

Bielefeld (ots)

Bu. Am Sonntag, 29.09.19, um 20.42 h, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Engerschen Straße, Höhe Am Niedernfeld. Der 43-jährige Fahrer eines Toyota verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit dem entgegen kommenden und stadteinwärts fahrenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 25-jährige Mercedes-Fahrer aus Bielefeld so starke Verletzungen, dass er im Krankenhaus verbleiben musste. Sein Beifahrer, wie auch der Bielefelder Toyotafahrer wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, konnten jedoch nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für eine Stunde nicht passierbar.

